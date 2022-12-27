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Сегодня, 15:19

Лоза о возможном переходе РФС в АФК: «Европейцы не хотят играть с нами. Будем играть с азиатами»

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Российский артист Юрий Лоза прокомментировал «СЭ» возможный переход РФС в АФК.

«Как показала практика, азиатские команды сейчас поднялись в классе. Мы видим, каких успехов добивается та же Япония, Корея, Австралия. Три команды азиатских вышли из группы. Немцы не вышли, бельгийцы не вышли, а азиаты вышли. Поэтому говорить, что азиатский чемпионат сейчас слабый, нельзя. Такой же сильный, достойный состав участников, с которым интересно будет играть. Ведь когда-то же все равно азиатские команды встречаются с европейскими. И сразу начинают возникать вопросы, кто сильнее. Есть еще чемпионат Латинской Америки. Там бы тоже было интересно поучаствовать. Среди европейских команд сейчас очень много слабых. Рассматривать Фареры или Косово как команды, которые могу составить конкуренцию европейским грандам, мы же не можем. Везде есть сильные и слабые сборные. Я разницы не вижу. Не точто поддерживаю это решение, но оно вынужденное. Европейцы не хотят играть с нами, не хотят — и ладно. Азиаты хотят. Будем играть с азиатами. Это как с нефтью. Не хотят европейцы покупать, ну и ладно. Азиаты купят», — сказал Лоза корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

27 декабря стало известно, что РФС перенес голосование о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Ожидается, что голосование пройдет до 31 декабря.

Футбол
РФС
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