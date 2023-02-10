Российский производитель экипировки подтвердил переговоры с РФС о возможном сотрудничестве

Директор по маркетингу спортивного бренда Jogel Станислав Пономарев подтвердил информацию, что компания может стать новым техническим спонсором РФС.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с РФС и на текущий момент находимся в диалоге. Этот диалог возможен благодаря тому, что у нас есть необходимые для потенциального партнерства ресурсы, опыт, технические возможности и креативные идеи. Мы можем очень гибко и быстро реагировать на любые запросы РФС.

Отдельно хотим отметить, что мы являемся российской компанией, а наша штаб-квартира находится в Москве», — сказал Пономарев «РБ Спорт».

Ранее техническим спонсором РФС был Adidas. В январе было объявлено о расторжении контракта между сторонами.