Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

7 сентября, 12:26

Гаджиев: «Соболев и Комличенко попадут в окончательный список сборной, а Тюкавин или Чалов — нет»

Гаджиев считает, что Чалов и Тюкавин не попадут в окончательный список сборной России
Карен Саркисян
Корреспондент

Российский тренер Гаджи Гаджиев оценил расширенный список сборной России на осенние учебно-тренировочные сборы.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.

— Отлично, что состоится игра с Киргизией. Не хотят одни команды с нами играть, значит, будем играть с другими. Еще один хороший знак, что Иран и Босния могут с нами сыграть.

— В полузащите много игроков из «Крыльев». Заслуженно вызвали?

— Конечно, да. Эти санкции, которые на нас наложили, помогут воспитать молодежь. Предпосылки к этому есть. Кривцов из «Краснодара» очень одаренный игрок. Карпин хорошо работает с молодежью, так как в «Ростове» в основном молодые игроки.

— Кто из нападающих не попадет в основной список: Комличенко, Соболев, Тюкавин или Чалов?

— Соболев и Комличенко атлеты, а Чалов с Тюкавиным менее габаритные нападающие. Думаю, Соболев и Комличенко попадут в окончательный список сборной, а Тюкавин или Чалов — нет.

Встреча с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-sobolev-i-komlichenko-popadut-v-okonchatel-ny-j-spisok-sbornoj-a-tyukavin-ili-chalov-net/
Александр Соболев
Николай Комличенко
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гаджи Гаджиев
Константин Тюкавин
5
3
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Ростов» — «Спартак» и 8:0 от «Зенита»
Колыванов считает обращения «Краснодара» в ЭСК РФС проявлением слабости
«Кордобу сняли исподтишка — это доносительство»: «Краснодар» снова скандалит по мотивам судейства Иванова и теряет форварда
Кордоба дисквалифицирован на два матча за оскорбление судейской бригады на испанском языке
«Краснодар» объявил бойкот федеральному спортивному телеканалу из-за ситуации с дисквалификацией Кордобы
Экс-президент «Локо»: «Победа над «Краснодаром» — не реабилитация за поражение от «Факела»
Гайич о дебютном голе за ЦСКА: «Нападающие забьют в следующем матче»
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Черчесов надеется, что сборная России сыграет и в ноябре
Александр Сторожук сообщил, почему Никита Кривцов покинул расположение сборной России
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
«Я готов рассматривать, почему нет?» Юран в будущем хотел бы поработать в сборной России
Кержаков: «Для нашей сборной важны любые международные игры»
В Боснии пообещали собрать команду на товарищеский матч против сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Ежов о попадании в расширенный список сборной: «Надеюсь, удастся познакомиться с Карпиным»

Карпукас назвал большим авансом попадание в расширенный список сборной России