Гаджиев считает, что Чалов и Тюкавин не попадут в окончательный список сборной России

Российский тренер Гаджи Гаджиев оценил расширенный список сборной России на осенние учебно-тренировочные сборы.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.

— Отлично, что состоится игра с Киргизией. Не хотят одни команды с нами играть, значит, будем играть с другими. Еще один хороший знак, что Иран и Босния могут с нами сыграть.

— В полузащите много игроков из «Крыльев». Заслуженно вызвали?

— Конечно, да. Эти санкции, которые на нас наложили, помогут воспитать молодежь. Предпосылки к этому есть. Кривцов из «Краснодара» очень одаренный игрок. Карпин хорошо работает с молодежью, так как в «Ростове» в основном молодые игроки.

— Кто из нападающих не попадет в основной список: Комличенко, Соболев, Тюкавин или Чалов?

— Соболев и Комличенко атлеты, а Чалов с Тюкавиным менее габаритные нападающие. Думаю, Соболев и Комличенко попадут в окончательный список сборной, а Тюкавин или Чалов — нет.

Встреча с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.