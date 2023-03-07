Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал непопадание форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в расширенный состав сборной России.

«Относительно отсутствия в списке Дзюбы я думаю, что на это решение не повлияла недавняя победа «Локомотива» над «Ростовом». Это не потому, что Дзюба забил три гола. Мне бы хотелось пожелать Дзюбе, чтобы он так же продолжил забивать, как и в этом матче. Мне нравятся люди которые, могут выйти из непростой ситуации, таким всегда симпатизируешь. Была большая пауза, сейчас он проявляет характер. Он заслуживает того, чтобы играть в РПЛ и делать чемпионат чуть интереснее. В Бразилии была ситуация, когда многие возмущались тренером, который не пригласил игрока. А тренер ответил: «У 80 миллионов бразильцев своя сборная, а у меня своя». Вот и у нас своя сборная, а у Карпина своя», — цитирует Гаджиева Metaratings.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор с 19 по 28 марта. В понедельник, 6 марта был опубликован расширенный состав национальной команды, в который попал 41 игрок.

Дзюба в феврале этого года подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. В матче 18-го тура РПЛ 34-летний форвард отметился хет-триком в ворота «Ростова» (3:1).