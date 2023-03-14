Гаджиев — о чемпионате ЦАФА: «Очень хорошо, что нас пригласили на такой турнир»

Российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на новость о том, что сборная России может принять участие в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

«Очень хорошо, что нас пригласили на такой турнир, — цитирует Betonmobile.ru Гаджиева. — Надо участвовать, не надо «выключаться» из жизни. Сборная должна «жить», должна играть. В свое время СССР тоже был вне соревнований, но затем футболисты взяли и выиграли Олимпийские игры-1954 в Мельбурне. Тогда команда была подготовленной, в стране занимались развитием данного вида спорта. Некогда ждать, надо сделать все, чтобы вернуться на международную арену гораздо раньше. Верю, что российские клубы и сборные станут только крепче от таких испытаний. Турнир будет неплохим. Понятно, что уровень Афганистана тяжело оценить, но у сборных Ирана и Ирака есть хорошие футболисты».

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке. Помимо сборной России в турнире сыграют команды Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана и Афганистана. Также будет приглашена еще одна азиатская сборная.