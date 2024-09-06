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Сегодня, 14:33

Руководитель Гидрометцентра России — о тайфуне в Ханое: «Может привести к летальному исходу. Не советовал бы играть»

Зарина Халимхонова
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ответил на вопрос «СЭ», чем опасен тайфун «Яги».

«Тайфун перемещается с востока на запад. Завтра в 9 утра по московскому времени он будет севернее Ханоя. 7 сентября — этот день точно не для игры. После прохождения тайфуна все равно будут интенсивные осадки. Поэтому не советовал бы играть ни 7, ни 8 сентября. Суббота — наиболее опасный день. Скорость ветра очень большая. Тайфуны тем и опасны, что могут привести к летальному исходу. Уже на Филиппинах были жертвы. Всегда трудно прогнозировать траекторию. В Ханое траектория северная, значит, скорость ветра будет ощущаться сильнее, а это очень опасно!» — сказал Вильфанд «СЭ».

Сборная России встретится с Таиландом 7 сентября во вьетнамском Ханое, начало игры — в 16.00 по московскому времени.

5 сентября россияне обыграли Вьетнам со счетом 3:0.

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