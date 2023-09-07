Литвинов: «Сборная России деградировала? Не с чем сравнивать»

Защитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, как повлиял пропущенный летний сбор на национальную команду.

— Был пропущен один сбор. Как это влияет на национальную команду?

— Игровая практика есть за свои клубы в чемпионате. Думаю, что сейчас все в хорошей форме и с отличным настроением. За сборную всегда приятно играть. Это большая честь.

— Уже долго не играем с серьезными соперниками. Вы видите, что сборная немного просела или деградировала?

— Тяжело говорить. Мы не играем с большими сборными, поэтому сравнивать не с чем.

Сегодня, 7 сентября, сборная России сыграет с олимпийской сборной Египта в товарищеском матче. Матч пройдет на стадионе «Суэц».