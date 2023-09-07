Литвинов: «Переход в Азию? Сложно принимать решение, которое меняет все»

Сегодня, 19:14
Защитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о будущем национальной команды.
— Вам наверняка хочется наград и трофеев. В сборной сейчас об этом и мечтать невозможно.
— Да. Все понимают, какая сейчас ситуация. Уже все смирились с этим.
— Если бы вам сейчас дали право на решение о европейском или азиатском будущем, какое оно было бы?
— Не знаю. Я не вдавался в подробности этого вопроса. Нужно взвесить все за и против. Сложно принимать решение, которое меняет полностью все, что происходит вокруг футбола в России. Думаю, знающие люди сделали правильно.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча сборной России и олимпийской команды Египта.