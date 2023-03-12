Нигматуллин прокомментировал попадание Акинфеева и Дасаева в список лучших вратарей мира

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на попадание вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева и экс-вратаря сборной СССР Рината Дасаева в топ-50 лучших голкиперов мира с 1987 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

«Я не изучал этот список, но могу сказать, что Дасаев — лучший вратарь мира, он достоин быть как можно ближе к первому месту. Дасаева в 1988 году признали лучшим голкипером мира. Однозначно, человек, которого признали лучшим в мире, достоин быть в этом списке. По поводу остальных кандидатур, я не изучал, всех участников поздравляю с попаданием в этот список», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Первое место в рейтинге IFFHS занял Джанлуиджи Буффон (Италия), вторым стал Икер Касильяс (Испания), а третьим — Мануэль Нойер (Германия).