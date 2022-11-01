Руслан Нигматуллин: «В сложившейся ситуации мы можем просто-напросто потерять сборную»

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Экс-голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин выразил озабоченность сложившейся ситуацией на международной спортивной арене.
«Удручающая ситуация, а еще больше удручает, что она может затянуться на большое время, и мы просто-напросто потеряем сборную. Без международных соревнований уровень будет падать и падать», — сказал Нигматуллин «Газете.Ru».
Ранее стало известно, что Футбольный союз Боснии и Герцеговины объявил об отмене товарищеского матча со сборной России, который был запланирован на 19 ноября.
17 ноября сборная России проведет товарищеский матч против команды Таджикистана. Встреча состоится 17 ноября в Душанбе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования