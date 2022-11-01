Руслан Нигматуллин: «В сложившейся ситуации мы можем просто-напросто потерять сборную»

Экс-голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин выразил озабоченность сложившейся ситуацией на международной спортивной арене.

«Удручающая ситуация, а еще больше удручает, что она может затянуться на большое время, и мы просто-напросто потеряем сборную. Без международных соревнований уровень будет падать и падать», — сказал Нигматуллин «Газете.Ru».

Ранее стало известно, что Футбольный союз Боснии и Герцеговины объявил об отмене товарищеского матча со сборной России, который был запланирован на 19 ноября.

17 ноября сборная России проведет товарищеский матч против команды Таджикистана. Встреча состоится 17 ноября в Душанбе.