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Сегодня, 06:15

Рядно — о матчах молодежки в Бразилии: «Интересное получилось турне. Ехали с настроем побеждать»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник ЦСКА Михаил Рядно рассказал об игре за молодежную сборную России в Бразилии.

— Интересное получилось турне. Ехали с настроем побеждать, — приводит слова Рядно «Известия». — Как всегда, настрой максимальный. И перелет нас не сломил. Привыкли и адаптировались, приехав в Бразилию. Провели тренировки и подготовились к играм. Считаю, что в итоге неплохо их провели. Это был отличный опыт. Поиграли против футболистов другой школы, проверили себя на их фоне.

— Серьезные ребята вам противостояли?

— Да, очень техничные, было непросто. Но мы справились, судя по результатам. Все-таки, ни одного матча не проиграли, две ничьи и две победы.

Во время тура по Бразилии молодежка провела четыре встречи: дважды сыграла вничью со «СКА Бразил» (2:2) и «Сан-Паулу» (1:1), а также одержала две победы: над «Палмейрасом» (3:1) и «Сантосом» (6:4).

Источник: https://iz.ru/1607380/aleksei-fomin/protiv-piniaeva-ponravilos-igrat-shustryi-rezkii
Молодежная сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Рядно
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