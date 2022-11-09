Рязанцев считает, что сборная России может провести матч с национальными командами Африки

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев поделился мнением о необходимости товарищеских матчей сборной России и рассказал, кого бы хотел видеть соперником национальной команды.

«Безусловно, в период отстранения смысл в сборной России остается. Команда должна существовать, она должна практиковаться. Каждый россиянин из РПЛ хочет оказаться в сборной, тем более что это лишний стимул и мотивация для молодых ребят. Да, ситуация сейчас непростая, но нужно договариваться о товарищеских матчах и играть как можно больше. Возможно, нам удастся договориться со странами Латинской Америки или Африки. Хотелось бы, чтобы сборная России с ними сыграла», — приводит слова Рязанцева «РБ Спорт».

Он также заявил, что матч с Таджикистаном и Узбекистаном — хороший вариант в нынешней ситуации. 36-летний полузащитник уверен, что РФС сейчас делает все возможное, чтобы сборная сыграла с командами более серьезного уровня.

«Конечно, сборная должна играть хорошие спарринги, чтобы не терять уровень. Единственное, что меня немножко удивляет во всей этой ситуации, что у нас все на ходу меняется», — добавил Рязанцев.

Сборная России 17 ноября проведет товарищеский матч против Таджикистана, а 20 ноября сыграет с Узбекистаном.