Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:39

Рязанцев считает, что сборная России может провести матч с национальными командами Африки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Новости

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев поделился мнением о необходимости товарищеских матчей сборной России и рассказал, кого бы хотел видеть соперником национальной команды.

«Безусловно, в период отстранения смысл в сборной России остается. Команда должна существовать, она должна практиковаться. Каждый россиянин из РПЛ хочет оказаться в сборной, тем более что это лишний стимул и мотивация для молодых ребят. Да, ситуация сейчас непростая, но нужно договариваться о товарищеских матчах и играть как можно больше. Возможно, нам удастся договориться со странами Латинской Америки или Африки. Хотелось бы, чтобы сборная России с ними сыграла», — приводит слова Рязанцева «РБ Спорт».

Он также заявил, что матч с Таджикистаном и Узбекистаном — хороший вариант в нынешней ситуации. 36-летний полузащитник уверен, что РФС сейчас делает все возможное, чтобы сборная сыграла с командами более серьезного уровня.

«Конечно, сборная должна играть хорошие спарринги, чтобы не терять уровень. Единственное, что меня немножко удивляет во всей этой ситуации, что у нас все на ходу меняется», — добавил Рязанцев.

Сборная России 17 ноября проведет товарищеский матч против Таджикистана, а 20 ноября сыграет с Узбекистаном.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-ryazantsev-hotelos-by-chtoby-sbornaya-rossii-sy-grala-so-stranami-latinskoj-ameriki-ili-afriki/
Футбол
Сборная России по футболу
0
Читайте также
«Меня убедили — это чудо-препарат из России». Экс-баскетболист «Милана» попался на допинге
Третьяк сравнил методы работы Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым
Снявший пародию на подвиг военного стример Некоглай задержан
Большинство проголосовавших американцев выразили недовольство Байденом
Скандальные поступки Филиппа Киркорова — последние новости
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Филимонов — о предстоящих матчах сборной России: «В качестве утешения можно с кем-то сыграть»
УЕФА не против проведения товарищеского матча между Россией и Таджикистаном
Уилкшир: «Матчи с Узбекистаном и Таджикистаном дадут опыт молодым парням»
Абаев: «Сейчас самое время, чтобы попробовать в сборной России новых игроков»
Защитник «Динамо» Кутицкий объяснил, почему вызов в молодежную сборную России может быть полезен
Фомин — о товарищеских матчах: «Они нужны, потому что это игры за сборную России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Филимонов — о предстоящих матчах сборной России: «В качестве утешения можно с кем-то сыграть»