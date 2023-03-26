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Сборная России

Сегодня, 20:09

С капитанами-динамовцами сборная России не проигрывает

Кирилл Бурдаков
Статистик
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Даниил Фомин стал девятым капитаном сборной России за время работы с командой Валерия Карпина.

До полузащитника «Динамо» с повязкой на поле выходили спартаковец Георгий Джикия (трижды), зенитовцы Далер Кузяев (дважды), Алексей Сутормин и Вячеслав Караваев, железнодорожники Дмитрий Баринов и Федор Смолов, Данил Глебов из «Ростова» и Александр Головин из «Монако».

Все капитаны сборной России при Валерии Карпине

Дата

Матч

Капитан

Клуб капитана

01.09.2021

Россия — Хорватия — 0:0

Георгий Джикия

Спартак

04.09.2021

Кипр — Россия — 0:2

Дмитрий Баринов

Локомотив

07.09.2021

Россия — Мальта — 2:0

Федор Смолов

Локомотив

08.10.2021

Россия — Словакия — 1:0

Далер Кузяев

Зенит

11.10.2021

Словения — Россия — 1:2

Алексей Сутормин

Зенит

11.11.2021

Россия — Кипр — 6:0

Александр Головин

Монако

14.11.2021

Хорватия — Россия — 1:0

Георгий Джикия (2)

Спартак

24.09.2022

Киргизия — Россия — 1:2

Вячеслав Караваев

Зенит

17.11.2022

Таджикистан — Россия — 0:0

Данил Глебов

Ростов

20.11.2022

Узбекистан — Россия — 0:0

Георгий Джикия (3)

Спартак

23.03.2023

Иран — Россия — 1:1

Далер Кузяев (2)

Зенит

26.03.2023

Россия — Ирак — 2:0

Даниил Фомин

Динамо

Фомин — только третий с 1992 года капитан-динамовец. Ранее сборную России на поле выводили Алексей Смертин и трижды Игорь Денисов. С Денисовым и Фоминым команда одержала победы, а со Смертиным добилась гостевой ничьей с Испанией.

Все матчи сборной России, в которых капитанили игроки «Динамо»

Дата

Капитан

Статус матча

Матч

27.05.2006

Алексей Смертин

ТМ

Испания (г) — 0:0

06.09.2013

Игорь Денисов

ОЧМ

Люксембург (д) — 4:1

10.09.2013

Игорь Денисов

ОЧМ

Израиль (д) — 3:1

26.05.2014

Игорь Денисов

ОЧМ

Словакия (д) — 1:0

26.03.2023

Даниил Фомин

ТМ

Ирак (д) — 2:0

Итого: +4=1-0, мячи 10-2.

По количеству задействованных капитанов Карпин обновил собственный рекорд сборной, оторвавшись от Станислава Черчесова и Гуса Хиддинка, которые отдавали повязку шести футболистам. Правда, Валерий Георгиевич провел со сборной всего 12 матчей.

Количество капитанов у главных тренеров сборной России

Тренер

Годы

Матчи

Капитаны

Валерий Карпин

2021-н.в.

12

9 (Джикия, Баринов, Смолов, Кузяев, Сутормин, Головин, Караваев, Глебов, Фомин)

Станислав Черчесов

2016-2021

57

6 (В.Березуцкий, Акинфеев, Смолов, Дзюба, Газинский, Джикия)

Гус Хиддинк

2006-2010

39

6 (Алдонин, Титов, Аршавин, А.Березуцкий, Семак, Семшов)

Павел Садырин

1992-1994

23

5 (Черчесов, Шалимов, Онопко, Бородюк, Харин)

Валерий Газзаев

2002-2003

9

5 (Семак, Смертин, Овчинников, Титов, Лоськов)

Анатолий Бышовец

1998

6

5 (Добровольский, Колыванов, Мостовой, Онопко, Семак)

Олег Романцев

1994-1996, 1999-2002

60

4 (Онопко, Никифоров, Карпин, Чугайнов)

Борис Игнатьев

1996-1998

20

4 (Онопко, Тихонов, Черчесов, Аленичев)

Георгий Ярцев

2003-2004

19

4 (Онопко, Смертин, Аленичев, Лоськов)

Фабио Капелло

2012-2015

33

3 (Денисов, Широков, В.Березуцкий)

Леонид Слуцкий

2015-2016

13

3 (Широков, Игнашевич, В.Березуцкий)

Юрий Семин

2005

7

3 (Смертин, Лоськов, Хохлов)

Дик Адвокат

2010-2012

24

2 (Аршавин, Малафеев)

Александр Бородюк

2006

2

1 (Смертин)
Даниил Фомин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
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