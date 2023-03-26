С капитанами-динамовцами сборная России не проигрывает

Сегодня, 20:09
Даниил Фомин стал девятым капитаном сборной России за время работы с командой Валерия Карпина.
До полузащитника «Динамо» с повязкой на поле выходили спартаковец Георгий Джикия (трижды), зенитовцы Далер Кузяев (дважды), Алексей Сутормин и Вячеслав Караваев, железнодорожники Дмитрий Баринов и Федор Смолов, Данил Глебов из «Ростова» и Александр Головин из «Монако».
Все капитаны сборной России при Валерии Карпине
|
Дата
|
Матч
|
Капитан
|
Клуб капитана
|
01.09.2021
|
Россия — Хорватия — 0:0
|
Георгий Джикия
|
Спартак
|
04.09.2021
|
Кипр — Россия — 0:2
|
Дмитрий Баринов
|
Локомотив
|
07.09.2021
|
Россия — Мальта — 2:0
|
Федор Смолов
|
Локомотив
|
08.10.2021
|
Россия — Словакия — 1:0
|
Далер Кузяев
|
Зенит
|
11.10.2021
|
Словения — Россия — 1:2
|
Алексей Сутормин
|
Зенит
|
11.11.2021
|
Россия — Кипр — 6:0
|
Александр Головин
|
Монако
|
14.11.2021
|
Хорватия — Россия — 1:0
|
Георгий Джикия (2)
|
Спартак
|
24.09.2022
|
Киргизия — Россия — 1:2
|
Вячеслав Караваев
|
Зенит
|
17.11.2022
|
Таджикистан — Россия — 0:0
|
Данил Глебов
|
Ростов
|
20.11.2022
|
Узбекистан — Россия — 0:0
|
Георгий Джикия (3)
|
Спартак
|
23.03.2023
|
Иран — Россия — 1:1
|
Далер Кузяев (2)
|
Зенит
|
26.03.2023
|
Россия — Ирак — 2:0
|
Даниил Фомин
|
Динамо
Фомин — только третий с 1992 года капитан-динамовец. Ранее сборную России на поле выводили Алексей Смертин и трижды Игорь Денисов. С Денисовым и Фоминым команда одержала победы, а со Смертиным добилась гостевой ничьей с Испанией.
Все матчи сборной России, в которых капитанили игроки «Динамо»
|
Дата
|
Капитан
|
Статус матча
|
Матч
|
27.05.2006
|
Алексей Смертин
|
ТМ
|
Испания (г) — 0:0
|
06.09.2013
|
Игорь Денисов
|
ОЧМ
|
Люксембург (д) — 4:1
|
10.09.2013
|
Игорь Денисов
|
ОЧМ
|
Израиль (д) — 3:1
|
26.05.2014
|
Игорь Денисов
|
ОЧМ
|
Словакия (д) — 1:0
|
26.03.2023
|
Даниил Фомин
|
ТМ
|
Ирак (д) — 2:0
Итого: +4=1-0, мячи 10-2.
По количеству задействованных капитанов Карпин обновил собственный рекорд сборной, оторвавшись от Станислава Черчесова и Гуса Хиддинка, которые отдавали повязку шести футболистам. Правда, Валерий Георгиевич провел со сборной всего 12 матчей.
Количество капитанов у главных тренеров сборной России
|
Тренер
|
Годы
|
Матчи
|
Капитаны
|
Валерий Карпин
|
2021-н.в.
|
12
|
9 (Джикия, Баринов, Смолов, Кузяев, Сутормин, Головин, Караваев, Глебов, Фомин)
|
Станислав Черчесов
|
2016-2021
|
57
|
6 (В.Березуцкий, Акинфеев, Смолов, Дзюба, Газинский, Джикия)
|
Гус Хиддинк
|
2006-2010
|
39
|
6 (Алдонин, Титов, Аршавин, А.Березуцкий, Семак, Семшов)
|
Павел Садырин
|
1992-1994
|
23
|
5 (Черчесов, Шалимов, Онопко, Бородюк, Харин)
|
Валерий Газзаев
|
2002-2003
|
9
|
5 (Семак, Смертин, Овчинников, Титов, Лоськов)
|
Анатолий Бышовец
|
1998
|
6
|
5 (Добровольский, Колыванов, Мостовой, Онопко, Семак)
|
Олег Романцев
|
1994-1996, 1999-2002
|
60
|
4 (Онопко, Никифоров, Карпин, Чугайнов)
|
Борис Игнатьев
|
1996-1998
|
20
|
4 (Онопко, Тихонов, Черчесов, Аленичев)
|
Георгий Ярцев
|
2003-2004
|
19
|
4 (Онопко, Смертин, Аленичев, Лоськов)
|
Фабио Капелло
|
2012-2015
|
33
|
3 (Денисов, Широков, В.Березуцкий)
|
Леонид Слуцкий
|
2015-2016
|
13
|
3 (Широков, Игнашевич, В.Березуцкий)
|
Юрий Семин
|
2005
|
7
|
3 (Смертин, Лоськов, Хохлов)
|
Дик Адвокат
|
2010-2012
|
24
|
2 (Аршавин, Малафеев)
|
Александр Бородюк
|
2006
|
2
|
1 (Смертин)