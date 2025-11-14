Сааведра назвал встречу сборных России и Чили большим матчем

14 ноября, 17:12
Полузащитник сборной Чили Игнасио Сааведра прокомментировал предстоящий BetBoom матч против сборной России.
«Нам важно показать хорошую игру, доминировать, показать себя против отличного соперника. Мы хорошо работаем. Будет большой матч. У команды есть четкий игровой стиль. Наша задача показать свою игру. По погоде нет никаких замечаний. Чувствуем себя нормально», — сказал футболист на пресс-конференции.
Матч состоится 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи, начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
26-летний чилиец с января 2024 года выступает за «Сочи». В этом сезоне на его счету 19 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами.
14.11.2025
Александр Иванов
это та Чили, которая заняла вместе с Перу последние места в отборе на ЧМ-2026 ? Действительно, будет большой матч
14.11.2025
ЗГ из БАНИ
Главное,играйте в полную силу,а не так,как почти все,кто к нам приезжает!
14.11.2025