Сборная России. Новости
14 ноября, 17:12

Сааведра назвал встречу сборных России и Чили большим матчем

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник сборной Чили Игнасио Сааведра прокомментировал предстоящий BetBoom матч против сборной России.

«Нам важно показать хорошую игру, доминировать, показать себя против отличного соперника. Мы хорошо работаем. Будет большой матч. У команды есть четкий игровой стиль. Наша задача показать свою игру. По погоде нет никаких замечаний. Чувствуем себя нормально», — сказал футболист на пресс-конференции.

Матч состоится 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи, начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

26-летний чилиец с января 2024 года выступает за «Сочи». В этом сезоне на его счету 19 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами.

3

    14.11.2025

  • Александр Иванов

    это та Чили, которая заняла вместе с Перу последние места в отборе на ЧМ-2026 ? Действительно, будет большой матч

    14.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Главное,играйте в полную силу,а не так,как почти все,кто к нам приезжает!

    14.11.2025

    Футбол
    Сборная России по футболу
    Сборная Чили по футболу
    Игнасио Сааведра
