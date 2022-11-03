Садулаев намерен пробиться в окончательный список сборной России

Игрок «Ахмата» Лечи Садулаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал свой первый вызов в сборную России.

«Очень рад впервые попасть в расширенный список сборной России. Играть за национальную команду — это мечта каждого футболиста. Есть понимание: чтобы попасть в окончательный список необходимо доказывать свою состоятельность на поле, в частности в двух оставшихся матчах чемпионата. Приложу все усилия, чтобы оправдать доверие тренерского штаба сборной», — сказал игрок корреспонденту «СЭ».

Ранее тренерский штаб сборной России огласил расширенный состав на товарищеский матч с Таджикистаном. Всего в список попали 37 футболистов. Окончательный состав национальной команды на ноябрьский сбор будет объявлен позднее.