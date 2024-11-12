Садулаев признался, что ничего не знает о сборной Брунея

Сегодня, 17:48
Полузащитник сборной России Лечи Садулаев рассказал, как проходит сбор национальной команды в Краснодаре и поделился ожиданиями от товарищеского матча против Брунея.
— Как вам по такой погоде заниматься?
— В Грозном всегда такая. Я уже привык.
— Как обстановка в команде?
— Все хорошо, отлично.
— Как база?
— Шикарная. Лучше никогда не видел.
— Освоились ли в сборной?
— Это главному тренеру решать.
— Есть разница между клубом и сборной?
— Всегда есть.
— Что вам известно о сборной Брунея?
— Честно? Ничего.
— Что ждете от игры?
— Не знаю, посмотрим.
— Может ли сборная побить рекорд по голам?
— Все возможно.
— Стремиться будете?
— Конечно.
— Жалеть не будете?
— Будем играть в футбол.
— Насколько интересно играть со сборной Брунея?
— Это нормально, всегда интересно.
— Надо ли играть в условиях изоляции?
— Надо играть с любым соперником. Мне без разницы.
— Сколько болельщиков ожидаете?
— Краснодар — футбольный город, думаю, будет полный стадион.
— Вы после травмы стали лучше играть?
— В паузе я много смотрел футбол, много работал, так что думаю, что да.
Сборная России проведет два товарищеских матча в ноябре: 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го встретятся с Сирией в Волгограде.
Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.