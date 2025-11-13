Сафонов не полетел со сборной России в Сочи на матч против Чили

Сборная России в составе 27 футболистов отправилась в Сочи на BetBoom товарищеский матч с Чили, сообщает пресс-служба РФС.
Во встрече с чилийцами не примет участия вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, отыгравший полный матч с Перу.
Состав сборной России на матч с Чили:
Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»), Виталий Гудиев («Акрон»).
Защитники: Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все — ЦСКА), Руслан Литвинов («Спартак»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Юрий Горшков («Зенит»).
Полузащитники: Даниил Фомин («Динамо», Москва), Александр Черников («Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Алексей Батраков, Данил Пруцев (оба — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков («Зенит»), Александр Головин («Монако»), Лечи Садулаев («Ахмат»).
Нападающие: Иван Сергеев, Константин Тюкавин (оба — «Динамо», Москва), Николай Комличенко («Локомотив»).
Игра с Чили пройдет на стадионе «Фишт» в субботу, 15 ноября, и начнется в 18.00 по московскому времени.
12 ноября сборная России сыграла вничью с командой Перу (1:1) в матче на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
Vladimir Nechaev
Если будет такая же игра как с Перу, т.е. её не было, то без разницы кто будет на воротах!!! Это разве игра сборной!!!!
14.11.2025
Petr Bitkin
Больно было, да?... :) Я вам не тО ещё спровОрю. Зачешечесь. Оттого, что любите не спорт, а бабло. Уй, я вам! До самогО (не знАю, где у них,но) проберёт. Вот увидите.
14.11.2025
Petr Bitkin
Федероация хакея сказала сегодни: мы про ваш футбол слыхом не слыхивали и ваще- день прошёл,и - слава Богу!. Бог - не дурак. Ввалит в пятак :) А вы зажмуривайтеся :) Пысы, конкретна: Бог долго ждёт, да больно бьёт. Любит :)
14.11.2025
Felix Klimov
Я смотрел, Сафронов не виноват
14.11.2025
Petr Bitkin
Самый лучший вратарей, это Игорь... потому что скромный. И кино б не выпускал, ежли б не попросили; просто по логике: какой-то "вратарь" в нашу кормушку .... ("у отца было три сынв") - и вдруг кино. Это выгнанная дифтёнка заморочила, которая про "наташ" :) ... Это её посыл, её энергетика... "Я помню всё. Я всё запоминаю... Любовно-кротко в сердце берегу..." :) Р-ры!
14.11.2025
Petr Bitkin
Больше :) . Гольманами... да, сказать, и дефами Россия слАвна. Вот, не удержусь - село Дивеево :) ... всей эрефии в укор :) ; именно: ... сами додумайте :)
14.11.2025
Petr Bitkin
Чего ему летать - влетел уже... мотя. Но это - не вина. Я сказал. Причём не от себя.
14.11.2025
trops57
Лучший футболист месяца Воробьёв, на взгляд Карпина, не заслуживает место в сборной. А вот Тюкавин, как раз подходит, не смотря на то, что давно не играл в клубе. Так победим
13.11.2025
Millwall82
Кого и надо выгонять это Кафанова, к ебени-фени. Это мошенник, зачем Карпин его держит? Он в плен его жену взял? Или знает о Валере что-то, что можно затем журналистам продать? Инфоцыгане уже и в футбол пролезли.
13.11.2025
Немальчиш
Хотя и Сафонов и лажанулся, но Карпин поступает некрасиво. Гнобить - последнее дело.
13.11.2025
Millwall82
Впервые вижу, что бы после товарняка отцепляли вратаря. Возможно ПСЖ попросил, иначе глупость несусветная, пусть он и привез, но это же галимый товарняк.
13.11.2025
Пишу с дивана
Бориску на царство?
13.11.2025
Пишу с дивана
Russpiel, в новости пишут, что ДОСРОЧНО вернулся в ПСЖ. Если в прошлый раз было планово, то здесь другой акцент. Но поплыл не Мотя, а Валера - футбольную карму себе подпортил, игроки вряд ли забудут.
13.11.2025
Сергей Аверкин
Арамис обхезался... Пора уже Моте перестать играть в мушкетёров, постричься и сбрить эту "грязь" под носом
13.11.2025
sdf_1
Какие вы все злые. Вам Сафонов на ногу, что ли, наступил? Или этот гол он в финале чемпионата мира пропустил и наша сборная из-за этого не стала чемпионом? А может, вы корову из-за этого гола проиграли? Но Сафонов же не заставлял вас её ставить. Так чего вы злобствуете? От зависти? Сами хотите лавку в ПСЖ полировать?
13.11.2025
Пропасть
А он туда должен был лететь, но всё поменяли? Или план и изначально был такой ещё до игры с Перу, а сейчас это выдают за сенсационную новость?
13.11.2025
ONIKAN2013
И здесь на лавку присел.
13.11.2025
vaaldik
Великий и непревзойденный полировщик скамьи запасных... Кто его вообще в ПСЖ взял и на каких тайных условиях?
13.11.2025
Сергей Васин
Дон Кихот пусть с ветряными мельницами воюет,в воротах ему не место.
13.11.2025
Михаил Т
Академик с тросточкой устал
13.11.2025
alex111
Всё ,что мог он уже сотворил ...
13.11.2025
Отжогин
Ну, что же... Виды на Чили становятся еще печальнее. 1) Общий уровень футбола там повыше перуанского (невзирая на плохой результат квалификации). 2) Учитывая логику Валеры следует ожидать "иорданский" состав (из одних эрпеэловцев). 3) При таких делах отскочить от селитры на 0:0 будет великим счастьем.
13.11.2025
Андрей Коняхин
Изгнали, демона!!!
13.11.2025
SIZ170
.... а Сергеев едет?)))
13.11.2025
SIZ170
устал....
13.11.2025
Saiga-спринтер
Для Валеры-веринского главное - иммитация кипучей деятельности (ИКД) .. ибо за результаты отвественности не имеется.
13.11.2025
Saiga-спринтер
Так Матвейка и на матче супротив инков пролетел ... мимо кассы вестимо.
13.11.2025
Millwall82
не буду винить Сафона, ибо это давняя традиция на Руси, всегда кидай говном в вратаря. А то что защиты и опорки нет, ну так бывает. Это еще отборов нет, когда они начнутся (я надеюсь) будут влетать вообще всем. А не катать ничейки с 3 составами соперников.
13.11.2025
Millwall82
Защита и опорка конечно полный пздц. Кто эти люди? И что они забыли в футболе?
13.11.2025
а и правильно! пущай летит у ПАРИЖ, на свою любимую скамейку
13.11.2025
Russpiel
А как выпускались вратари в предыдущее двухматчевое окно? Кто не поехал на второй матч? И почему.
13.11.2025
Russpiel
Шёл ведь по нарастающей. Но ... Высказался как-то что, дескать, сильнее Акинфеева. Оно и развернулось.
13.11.2025
Чиполлино
Сначало вызвали лавочника, а потом демонстративно выпнули.
13.11.2025
Кузьма Огурцов-Водкин
На Карпина обиделся после леща в послематчевой раздевалке.
13.11.2025
tatarin
Не можно было, а нужно было!
13.11.2025
rizo
Старый трюк тренеров сборной: свалить бездарную игру команды, а следовательно и свои недоработки, на вратаря. На моей памяти первым в этом списке стоит Лев Яшин. Кю?:whale:
13.11.2025
Симон Вирсаладзе
Можно было бы и не вызывать вовсе
13.11.2025
Товарищ Майор
Я бы ему ворота Гей Хауса не доверил.
13.11.2025
Чернобог
Мотя будет мотать мотнёй
13.11.2025
Valekka
Вчера Карпин об этом раз 5 сказал,но Савинова,наверно,только от Тик-Тока оторвалась!!!:)))
13.11.2025
Mitlixx
Мотя красава! лучше к жене в Париж чем на очердной товарняк с непонятно кем
13.11.2025
shpasic
Шевалье, кстати, похожий гол пропустил от Байера в ЛЧ три недели назад.
13.11.2025
shpasic
Сафонов пролетел
13.11.2025
Топотун
Монах обосрался, Шевалье фореве!
13.11.2025
zentmaison
Да уж, лоханулся знатно вчера...
13.11.2025
Ни кто кроме нас
Интересно, Кафанов будет продолжать говорить что Сафонов лучший вратарь… ( по полировке лавке)…
13.11.2025
Ни кто кроме нас
Сборная России не сыграла с Перу, а обос…рал..ась. Валерон в первую очередь.
13.11.2025
Lars Berger
Луис Энрике - молодец.
13.11.2025
Ни кто кроме нас
Обосрал..ся, обтекай.
13.11.2025
Пишу с дивана
Отвратительный шаг от "нашего" динамовского Карпина. Да, пенка. Но тренер должен быть за своих игроков. В Динамо тоже у него игроки виноваты.
13.11.2025
hottie
Главное не долги перед налоговой. А по алиментам точно выпустят.
13.11.2025
Пьер
Будь Агкатцев в рамке, Краснодар стал бы чемпионом на год раньше. Сафонов тогда тоже не один фокус сотворил...
13.11.2025
инок
Сафонов потерял ворота в игре с Перу. Хорошо в Париже(ПСЖ) ворот нет, для него там только лавка.)
13.11.2025
Mick Shelby
Сафонов был лучший, когда играл в Краснодаре. Без игровой практики он ... Есть у нас и посильнее его.
13.11.2025
Djin Ignatov
Наверноеи в ПСЖ его не пустят ! Там ведь тренеры наверняка смотрели как он пропустил и тем более его не поставят больше играть за ПСЖ !!! Страшен , аж жуть ! Ну да ладно ! Что же ему теперь делать ? Срочно возвращаться отуда он начинал в УРЮПИНСК !
13.11.2025
Valery Petrukhin
5-летнего мальчика Мотю (это его официальное имя для комментаторов "Мяу-ТВ" и игроков сборной, дающих интервью а-ля Тралалаев "МОИ ПАЦАНЫ") не пустили на Чили. Да, гол от перуанцев действительно непростительный даже для 5-летнего пацана. Наверное в угол поставили!!!", в правый, в который мяч влетел. А вообще, какой шлак сейчас на "Мяу-ТВ", если до такого опускаются!!!
13.11.2025
Ruslan O
Низложен!!!
13.11.2025
Slim Tallers
Есть два голкипера,как минимум,не хуже - Агкацев и Бориско.
13.11.2025
КубаньКраснодар
На данный момент Агкацев номер один,давно уже можно было хоть с вратарём определиться основным,а не устраивать чехарду с составом.
13.11.2025
Белый Медведь
Сафонов решил «чилить» без Чили
13.11.2025
_Mike N_
интересно, а Сафонова из России выпустят ? у него же долги по алиментам на много лямов кажись
13.11.2025
dinela
И его можно понять! Место на лавке само не нагреется!
13.11.2025
hant64
И правильно, парижский мухолов в этой сборной явно лишний.
13.11.2025