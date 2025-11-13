Видео
13 ноября, 10:40

Сафонов не полетел со сборной России в Сочи на матч против Чили

Алина Савинова
Максим Осипенко, Матвей Сафонов и Александр Головин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России в составе 27 футболистов отправилась в Сочи на BetBoom товарищеский матч с Чили, сообщает пресс-служба РФС.

Во встрече с чилийцами не примет участия вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, отыгравший полный матч с Перу.

Состав сборной России на матч с Чили:

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»), Виталий Гудиев («Акрон»).

Защитники: Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все — ЦСКА), Руслан Литвинов («Спартак»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Юрий Горшков («Зенит»).

Полузащитники: Даниил Фомин («Динамо», Москва), Александр Черников («Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Алексей Батраков, Данил Пруцев (оба — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков («Зенит»), Александр Головин («Монако»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Иван Сергеев, Константин Тюкавин (оба — «Динамо», Москва), Николай Комличенко («Локомотив»).

Игра с Чили пройдет на стадионе «Фишт» в субботу, 15 ноября, и начнется в 18.00 по московскому времени.

12 ноября сборная России сыграла вничью с командой Перу (1:1) в матче на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Источник: https://rfs.ru/news/223430
64

  • Vladimir Nechaev

    Если будет такая же игра как с Перу, т.е. её не было, то без разницы кто будет на воротах!!! Это разве игра сборной!!!!

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    Больно было, да?... :) Я вам не тО ещё спровОрю. Зачешечесь. Оттого, что любите не спорт, а бабло. Уй, я вам! До самогО (не знАю, где у них,но) проберёт. Вот увидите.

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    Федероация хакея сказала сегодни: мы про ваш футбол слыхом не слыхивали и ваще- день прошёл,и - слава Богу!. Бог - не дурак. Ввалит в пятак :) А вы зажмуривайтеся :) Пысы, конкретна: Бог долго ждёт, да больно бьёт. Любит :)

    14.11.2025

  • Felix Klimov

    Я смотрел, Сафронов не виноват

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    Самый лучший вратарей, это Игорь... потому что скромный. И кино б не выпускал, ежли б не попросили; просто по логике: какой-то "вратарь" в нашу кормушку .... ("у отца было три сынв") - и вдруг кино. Это выгнанная дифтёнка заморочила, которая про "наташ" :) ... Это её посыл, её энергетика... "Я помню всё. Я всё запоминаю... Любовно-кротко в сердце берегу..." :) Р-ры!

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    Больше :) . Гольманами... да, сказать, и дефами Россия слАвна. Вот, не удержусь - село Дивеево :) ... всей эрефии в укор :) ; именно: ... сами додумайте :)

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    Чего ему летать - влетел уже... мотя. Но это - не вина. Я сказал. Причём не от себя.

    14.11.2025

  • trops57

    Лучший футболист месяца Воробьёв, на взгляд Карпина, не заслуживает место в сборной. А вот Тюкавин, как раз подходит, не смотря на то, что давно не играл в клубе. Так победим

    13.11.2025

  • Millwall82

    Кого и надо выгонять это Кафанова, к ебени-фени. Это мошенник, зачем Карпин его держит? Он в плен его жену взял? Или знает о Валере что-то, что можно затем журналистам продать? Инфоцыгане уже и в футбол пролезли.

    13.11.2025

  • Немальчиш

    Хотя и Сафонов и лажанулся, но Карпин поступает некрасиво. Гнобить - последнее дело.

    13.11.2025

  • Millwall82

    Впервые вижу, что бы после товарняка отцепляли вратаря. Возможно ПСЖ попросил, иначе глупость несусветная, пусть он и привез, но это же галимый товарняк.

    13.11.2025

  • Пишу с дивана

    Бориску на царство?

    13.11.2025

  • Пишу с дивана

    Russpiel, в новости пишут, что ДОСРОЧНО вернулся в ПСЖ. Если в прошлый раз было планово, то здесь другой акцент. Но поплыл не Мотя, а Валера - футбольную карму себе подпортил, игроки вряд ли забудут.

    13.11.2025

  • Сергей Аверкин

    Арамис обхезался... Пора уже Моте перестать играть в мушкетёров, постричься и сбрить эту "грязь" под носом

    13.11.2025

  • sdf_1

    Какие вы все злые. Вам Сафонов на ногу, что ли, наступил? Или этот гол он в финале чемпионата мира пропустил и наша сборная из-за этого не стала чемпионом? А может, вы корову из-за этого гола проиграли? Но Сафонов же не заставлял вас её ставить. Так чего вы злобствуете? От зависти? Сами хотите лавку в ПСЖ полировать?

    13.11.2025

  • Пропасть

    А он туда должен был лететь, но всё поменяли? Или план и изначально был такой ещё до игры с Перу, а сейчас это выдают за сенсационную новость?

    13.11.2025

  • ONIKAN2013

    И здесь на лавку присел.

    13.11.2025

  • vaaldik

    Великий и непревзойденный полировщик скамьи запасных... Кто его вообще в ПСЖ взял и на каких тайных условиях?

    13.11.2025

  • Сергей Васин

    Дон Кихот пусть с ветряными мельницами воюет,в воротах ему не место.

    13.11.2025

  • Михаил Т

    Академик с тросточкой устал

    13.11.2025

  • alex111

    Всё ,что мог он уже сотворил ...

    13.11.2025

  • Отжогин

    Ну, что же... Виды на Чили становятся еще печальнее. 1) Общий уровень футбола там повыше перуанского (невзирая на плохой результат квалификации). 2) Учитывая логику Валеры следует ожидать "иорданский" состав (из одних эрпеэловцев). 3) При таких делах отскочить от селитры на 0:0 будет великим счастьем.

    13.11.2025

  • Андрей Коняхин

    Изгнали, демона!!!

    13.11.2025

  • SIZ170

    .... а Сергеев едет?)))

    13.11.2025

  • SIZ170

    устал....

    13.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Для Валеры-веринского главное - иммитация кипучей деятельности (ИКД) .. ибо за результаты отвественности не имеется.

    13.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Так Матвейка и на матче супротив инков пролетел ... мимо кассы вестимо.

    13.11.2025

  • Millwall82

    не буду винить Сафона, ибо это давняя традиция на Руси, всегда кидай говном в вратаря. А то что защиты и опорки нет, ну так бывает. Это еще отборов нет, когда они начнутся (я надеюсь) будут влетать вообще всем. А не катать ничейки с 3 составами соперников.

    13.11.2025

  • Millwall82

    Защита и опорка конечно полный пздц. Кто эти люди? И что они забыли в футболе?

    13.11.2025

  • а и правильно! пущай летит у ПАРИЖ, на свою любимую скамейку

    13.11.2025

  • Russpiel

    А как выпускались вратари в предыдущее двухматчевое окно? Кто не поехал на второй матч? И почему.

    13.11.2025

  • Russpiel

    Шёл ведь по нарастающей. Но ... Высказался как-то что, дескать, сильнее Акинфеева. Оно и развернулось.

    13.11.2025

  • Чиполлино

    Сначало вызвали лавочника, а потом демонстративно выпнули.

    13.11.2025

  • Кузьма Огурцов-Водкин

    На Карпина обиделся после леща в послематчевой раздевалке.

    13.11.2025

  • tatarin

    Не можно было, а нужно было!

    13.11.2025

  • rizo

    Старый трюк тренеров сборной: свалить бездарную игру команды, а следовательно и свои недоработки, на вратаря. На моей памяти первым в этом списке стоит Лев Яшин. Кю?:whale:

    13.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Можно было бы и не вызывать вовсе

    13.11.2025

  • Товарищ Майор

    Я бы ему ворота Гей Хауса не доверил.

    13.11.2025

  • Чернобог

    Мотя будет мотать мотнёй

    13.11.2025

  • Valekka

    Вчера Карпин об этом раз 5 сказал,но Савинова,наверно,только от Тик-Тока оторвалась!!!:)))

    13.11.2025

  • Mitlixx

    Мотя красава! лучше к жене в Париж чем на очердной товарняк с непонятно кем

    13.11.2025

  • shpasic

    Шевалье, кстати, похожий гол пропустил от Байера в ЛЧ три недели назад.

    13.11.2025

  • shpasic

    Сафонов пролетел

    13.11.2025

  • Топотун

    Монах обосрался, Шевалье фореве!

    13.11.2025

  • zentmaison

    Да уж, лоханулся знатно вчера...

    13.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    Интересно, Кафанов будет продолжать говорить что Сафонов лучший вратарь… ( по полировке лавке)…

    13.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    Сборная России не сыграла с Перу, а обос…рал..ась. Валерон в первую очередь.

    13.11.2025

  • Lars Berger

    Луис Энрике - молодец.

    13.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    Обосрал..ся, обтекай.

    13.11.2025

  • Пишу с дивана

    Отвратительный шаг от "нашего" динамовского Карпина. Да, пенка. Но тренер должен быть за своих игроков. В Динамо тоже у него игроки виноваты.

    13.11.2025

  • hottie

    Главное не долги перед налоговой. А по алиментам точно выпустят.

    13.11.2025

  • Пьер

    Будь Агкатцев в рамке, Краснодар стал бы чемпионом на год раньше. Сафонов тогда тоже не один фокус сотворил...

    13.11.2025

  • инок

    Сафонов потерял ворота в игре с Перу. Хорошо в Париже(ПСЖ) ворот нет, для него там только лавка.)

    13.11.2025

  • Mick Shelby

    Сафонов был лучший, когда играл в Краснодаре. Без игровой практики он ... Есть у нас и посильнее его.

    13.11.2025

  • Djin Ignatov

    Наверноеи в ПСЖ его не пустят ! Там ведь тренеры наверняка смотрели как он пропустил и тем более его не поставят больше играть за ПСЖ !!! Страшен , аж жуть ! Ну да ладно ! Что же ему теперь делать ? Срочно возвращаться отуда он начинал в УРЮПИНСК !

    13.11.2025

  • Valery Petrukhin

    5-летнего мальчика Мотю (это его официальное имя для комментаторов "Мяу-ТВ" и игроков сборной, дающих интервью а-ля Тралалаев "МОИ ПАЦАНЫ") не пустили на Чили. Да, гол от перуанцев действительно непростительный даже для 5-летнего пацана. Наверное в угол поставили!!!", в правый, в который мяч влетел. А вообще, какой шлак сейчас на "Мяу-ТВ", если до такого опускаются!!!

    13.11.2025

  • Ruslan O

    Низложен!!!

    13.11.2025

  • Slim Tallers

    Есть два голкипера,как минимум,не хуже - Агкацев и Бориско.

    13.11.2025

  • КубаньКраснодар

    На данный момент Агкацев номер один,давно уже можно было хоть с вратарём определиться основным,а не устраивать чехарду с составом.

    13.11.2025

  • Белый Медведь

    Сафонов решил «чилить» без Чили

    13.11.2025

  • _Mike N_

    интересно, а Сафонова из России выпустят ? у него же долги по алиментам на много лямов кажись

    13.11.2025

  • dinela

    И его можно понять! Место на лавке само не нагреется!

    13.11.2025

  • hant64

    И правильно, парижский мухолов в этой сборной явно лишний.

    13.11.2025

