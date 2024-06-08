Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:52

Сафонов отреагировал на игру сборной России против Белоруссии

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Голкипер сборной России Матвей Сафонов прокомментировал игру команды в товарищеском матче с Белоруссией (4:0).

— Россия и Белоруссия — это два братских народа. В Минске нас приняли так, как будто мы приехали домой, в Россию. Все прекрасно, все понравилось: начиная от прилета, заканчивая проживанием и атмосферой на игре. Все было организовано на высшем уровне, — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

7 июня в Минске сборная России разгромила Белоруссию со счетом 4:0. В составе победителей голы забили Иван Обляков и Константин Тюкавин, также дублем отметился Федор Чалов.

Источник: https://metaratings.ru/news/matvei-safonov-my-ponimaem-realnost-v-kotoroi-seichas-nakhodimsya-370878/
Матвей Сафонов
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Егоров и Глэнтон сразятся за пояс WBA International на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Олег Иванов: «Лучший тренер РПЛ — Личка. Игрок сезона — Глушенков»
СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова
Почему «Спартак» никак не может стать таким же успешным, как «Зенит». Дело в деньгах? В интригах? В фанатах? В руководстве?
Пасечник объявил 8 июня днем траура по погибшим при ударе ВСУ по Луганску
Суд арестовал подозреваемого в убийстве внучки и двухлетней правнучки мужчину
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Россия в июне: матч с Белоруссией в Минске
Митрофанов о будущем Карпина: «Решение может быть принято в ближайшее время»
Агент Тюкавина о первом голе форварда за сборную: «Вишенка на торте! Боженька возвращает, видит, как он пашет»
Сафонов вместе со сборной России вернулся в Москву после матча с Белоруссией
Байдачный о Сафонове: «Хорошо, что представителей «ПСЖ» не было на игре с Белоруссией»
Байдачный о победе России в Минске: «Команда Карпина приложила минимум усилий»
«Россия спокойно могла забить и шесть. Кто, если не Карпин? Семак!» Интервью Байдачного
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Непомнящий считает, что РФС должен продлить контракт с Карпиным

Гранат: «Россия не оставила никаких шансов Белоруссии. Уровень сборной радует»