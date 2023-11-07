Сафонов поделился мнением о матче с национальной командой Кубы

Вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о матче с национальной командой Кубы.

«Сборная Кубы? Понятия не имею, что это за команда. Ничего не знаю о них», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. 20 ноября россияне проведут товарищеский матч с национальной командой Кубы, которая занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА. Игра состоится в Волгограде.