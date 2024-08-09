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Сегодня, 08:05

Сафонов получит вызов в сборную России на осенние матчи

Микеле Антонов
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ» от источника, знакомого с ситуацией, вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получит вызов в сборную России на ближайшие осенние матчи.

Однако приезд голкипера будет зависеть от самого футболиста. Если Сафонову потребуется больше времени на адаптацию во французском клубе, то, скорее всего, он останется в расположении «ПСЖ».

Ранее «СЭ» сообщал, что команда Валерия Карпина может в сентябре провести товарищеские матчи против сборных Вьетнама и Таиланда. Встречи должны состояться в Хошимине и Ханое.

Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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