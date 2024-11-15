Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:18

Сафонов пожелал удачи сборной России в матче с Брунеем

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов на фоне римского Колизея записал видеообращение для игроков сборной России перед товарищеским матчем с Брунеем.

25-летний голкипер пропускает ноябрьские игры национальной команды.

«Так, по ходу, я ошибся Колизеем, придется смотреть матч онлайн. Но в любом случае я желаю удачи команде», — сказал Сафонов в видео, опубликованном в Telegram-канале сборной России.

Игра между Россией и Брунеем пройдет в пятницу, 15 ноября, в Краснодаре и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://t.me/teamrussia/8324
Матвей Сафонов
Футбол
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 1000 очков в НХЛ
Сборная России проведет товарищеский матч с Брунеем
Московскую квартиру Касьянова за 700 млн призвали изъять в пользу государства
Ослабленный наркотиками и болезнями 58-летний Майк Тайсон снова выходит на ринг — ему так нужны деньги?!
Китай наращивает экономику в ожидании торговой войны с Трампом. Что пишут СМИ
163 пациента обратились к врачу после отравления в Новочебоксарске
Материалы сюжета Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Россия — Бруней: команда Карпина ведет 4:0 после первого тайма
Россия — Бруней: Обляков оформил дубль
Россия — Бруней: видео голов
Россия — Бруней. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Россия — Бруней: гости забили автогол
Появилось фото Сергея Галицкого с трибуны на матче Россия — Бруней
Сегодня
Вчера
Неделя