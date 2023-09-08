Сафонов признался, что никогда не следил за футболом: «Неинтересно»

Вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, почему почти не следит за футболом.

— У вас много людей берут автографы [сборная проводила отрытую тренировку для детей в Белокаменке. — Прим. «СЭ"]. Когда вы последний раз брали у кого-то автограф?

— По-моему, я никогда в жизни не брал ни у кого автограф. Даже у футболистов. Я никогда не следил за футболом и сейчас не слежу.

— Не смотрите футбол?

— Практически нет. И никем не интересовался.

— Вы шутите.

— Нет. Я уже это говорил, и не раз. Я смотрю только РПЛ сейчас. Самые крупные матчи, естественно, смотрю, но за другими лигами не слежу.

— Потому что в жизни и так много футбола?

— Не знаю. Неинтересно, — сказал Сафонов

12 сентября россияне проведут гостевую игру против Катара на стадионе «Эль-Джануб».