Сафонов признался, что никогда не следил за футболом: «Неинтересно»

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Вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, почему почти не следит за футболом.
— У вас много людей берут автографы [сборная проводила отрытую тренировку для детей в Белокаменке. — Прим. «СЭ"]. Когда вы последний раз брали у кого-то автограф?
— По-моему, я никогда в жизни не брал ни у кого автограф. Даже у футболистов. Я никогда не следил за футболом и сейчас не слежу.
— Не смотрите футбол?
— Практически нет. И никем не интересовался.
— Вы шутите.
— Нет. Я уже это говорил, и не раз. Я смотрю только РПЛ сейчас. Самые крупные матчи, естественно, смотрю, но за другими лигами не слежу.
— Потому что в жизни и так много футбола?
— Не знаю. Неинтересно, — сказал Сафонов
12 сентября россияне проведут гостевую игру против Катара на стадионе «Эль-Джануб».