Сафонов: «На сегодняшний день я футболист «Краснодара»

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Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов после товарищеского матча с Белорусией (4:0) ответил на вопрос о возможном переходе во французский «ПСЖ».
Ранее появилась информация о том, что «ПСЖ» и «Краснодар» достигли договоренности о переходе Сафонова. Ожидается, что 25-летний голкипер подпишет с парижанами пятилетний контракт.
— Я не комментирую свой возможный или невозможный переход в «ПСЖ». Вы узнаете, если вдруг это произойдет.
— На фоне последних новостей вы стойко держитесь.
— Не понимаю, о чем вы. Об игре? Ну, я так и подумал.
— В первом тайме был суперсэйв в вашем исполнении.
— Не было суперсэйва. Рабочий момент.
— И все же: вы себя уже чувствуете игроком нового статуса? Возможно, игроком не российского топ-клуба.
— Я игрок «Краснодара». Капитан команды.
— Весь Краснодар ждет ответа на вопрос, останетесь ли вы.
— На сегодняшний день я футболист «Краснодара».
— Карпин сказал, что вы уже прошли медосмотр в «ПСЖ».
— Думаю, он сказал это [по информации] из СМИ. Выходит много слухов и новостей. Вот он и составил мнение исходя из этого. Читая информацию, даже я немножко верю в то, что пишут.
1 июня сообщалось, что Сафонов прилетел в Новогорск на учебно-тренировочный сбор национальной команды перед товарищеским матчем с Белоруссией из Парижа.