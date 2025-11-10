Сафонов пропустил тренировку сборной России в Новогорске

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил тренировку сборной России в Новогорске. Он прибудет в расположение команды позже, сообщает ТАСС.

Защитники Александр Черников и Руслан Литвинов, полузащитник Лечи Садулаев и нападающий Николай Комличенко работают по индивидуальной программе.

На тренировке отсутствуют защитник Александр Сильянов и полузащитник Дмитрий Баринов.

Сафонов присоединится к команде в Санкт-Петербурге. 12 ноября сборная России сыграет с Перу на «Газпром Арене». 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» пройдет матч с Чили.