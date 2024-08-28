Сафонов согласился приехать в сборную для участия в матчах с Вьетнамом и Таиландом

Сегодня, 10:50
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов войдет в окончательную заявку сборной России на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом, утверждает «РБ Спорт».
Встречи состоятся 5 и 7 сентября во вьетнамском Ханоэ.
Таким образом, 25-летний голкипер суммарно преодолеет около 20 тысяч километров по маршруту Париж — Москва (с пересадкой), Москва — Ханой, Ханой — Москва и Москва — Париж (с пересадкой).
Этим летом Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро, подписав контракт на пять лет. В нынешнем сезоне россиянин пока не успел дебютировать за свою новую команду.
В следующем матче «ПСЖ» сыграет в гостях против «Лилля». Встреча пройдет 1 сентября.