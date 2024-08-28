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Сегодня, 10:50

Сафонов согласился приехать в сборную для участия в матчах с Вьетнамом и Таиландом

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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов войдет в окончательную заявку сборной России на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом, утверждает «РБ Спорт».

Встречи состоятся 5 и 7 сентября во вьетнамском Ханоэ.

Таким образом, 25-летний голкипер суммарно преодолеет около 20 тысяч километров по маршруту Париж — Москва (с пересадкой), Москва — Ханой, Ханой — Москва и Москва — Париж (с пересадкой).

Этим летом Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро, подписав контракт на пять лет. В нынешнем сезоне россиянин пока не успел дебютировать за свою новую команду.

В следующем матче «ПСЖ» сыграет в гостях против «Лилля». Встреча пройдет 1 сентября.

Источник: «РБ Спорт»
Матвей Сафонов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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