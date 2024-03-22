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22 марта, 12:59

Сафонов вернулся из сборной России в расположение «Краснодара»

Сергей Разин
корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Вратарь сборной России Матвей Сафонов вернулся в расположение «Краснодара», сообщает пресс-служба национальной команды.

25-летний голкипер сыграл на ноль в товарищеском матче против Сербии (4:0).

«Матвей свое дело сделал, блестяще отыграл полный матч. Мы поблагодарили его за это. В следующем матче хотим дать возможность проявить себя другим вратарям», — сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

В расположении сборной России остались вратари Юрий Лодыгин, Андрей Лунев и Александр Максименко.

25 марта национальная команда на «ВТБ Арене» в Москве сыграет товарищеский матч с Парагваем.

Источник: https://rfs.ru/news/220110
Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
ФК Краснодар
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