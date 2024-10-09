Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

9 октября, 20:50

Салах показал, как наблюдает за матчем юношеской сборной России с Египтом

Алина Савинова
Мохамед Салах.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал в своих соцсетях фото, на котором он по телевизору наблюдает за матчем юношеской сборной России U-17 с ровесниками из Египта.

Игра между командами прошла в Александрии и завершилась со счетом 2:1 в пользу россиян. За сборную России дублем отметился Ярослав Соснихин.

Мохамед Салах наблюдает за матчем юношеской сборной России с Египтом.
Фото соцсети

Сборная России по футболу из игроков не старше 17 лет проведет в Египте еще два товарищеских матча, которые запланированы на 11 и 13 октября. В эти же сроки там проходит сбор у команды U-16. Юношеские сборные вернутся домой 14-го числа.

Мохамед Салах
Футбол
Сборная России по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Сборная России проведет открытую тренировку в Москве
Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале турнира в Шанхае
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя