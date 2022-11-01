Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:52

Салтунов считает, что матч со сборной России поможет Таджикистану популяризировать футбол в стране

Telegram Новости

Полузащитник московского «Торпедо» Мухаммад Султонов поделился мнением о предстоящим товарищеском матче между сборными России и Таджикистана.

«Со стороны Таджикистана провести этот матч, конечно, нужно — это популяризация футбола в стране. Мне кажется, очень много людей приобщилось бы к этому. Большое количество детей хотели бы посмотреть футбол и в дальнейшем заниматься этим видом спорта. Считаю, это было бы очень круто именно для нашей страны. Насколько сборная Таджикистана конкурентноспособна? Все будет зависеть от того, насколько сборные будут настроены на игру. Если смотреть последнюю игру России с киргизами, мне кажется, наши точно не уступают киргизам. Понятно, что Россия мастеровитее, но на одну игру можно настроиться и хорошо сыграть. Шанс на победу есть всегда. Смотря какой состав выйдет у сборных. Если взять последнюю игру, состав игроков был экспериментальным. Результат от многих факторов зависит», — приводит слова Султонова Sport24.

Матч Россия — Таджикистан состоится 17 ноября в Душанбе.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-01-khavbek-torpedo-sultonov-ne-protiv-sygrat-za-tadzhikistan-protiv-rossii-yesli-ne-budu-schitatsya-legionerom

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль
Наполи

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
0
Читайте также
Сборная Боснии по футболу отказалась играть с Россией из-за давления лидеров и исполкома
«Зенит» побил «вечный» рекорд «Спартака». Лучший результат Семака. Итоги первого круга РПЛ
МИД призвал Лондон ответить на данные о переписке Трасс и Блинкена об СП
Олег Тиньков начал процесс отзыва своего бренда «Тинькофф» из банка
Хакер из ДНР взломал американскую программу управления войсками ВСУ
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Главный тренер хорватского клуба прокомментировал возможность проведения товарищеского матча против российских команд
Булыкин не поддержал идею проведения товарищеского матча сборной России с командой легионеров РПЛ
Украинская ассоциация потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА
Владимир Лисин является единственным россиянином, претендующим на руководящие посты в ISSF
Гаджиев: «Отказ Боснии от матча с Россией является политическим решением»
Игрок сборной Таджикистана: «Отрицательно отношусь к отстранению россиян, это несправедливо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Футболист медиалиги вызван в сборную Таджикистана на матч с Россией