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Сборная России

29 марта, 13:52

Салтыков заявил, что его глобальной целью является попадание в основную сборную России

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Крыльев Советов» и молодежной сборной России Никита Салтыков рассказал о мечте играть в основной национальной команде.

— Прекрасно понимал, что тот вызов — это большой аванс. Хоть она и называлась национальной, по факту состояла из игроков не старше 23 лет. Я был рад поработать с тренерским штабом основной команды. После того сбора я предполагал, что буду вызываться в молодежный состав. Конечно, моя глобальная цель — это национальная сборная. Но сейчас у нас были матчи в Уругвае — хотелось по максимум помочь молодежке.

— Какие впечатления остались от работы с Карпиным?

— Мы с ним даже лично никак не успели пообщаться. Все-таки у его штаба было в подчинении 50 человек — по сути две сборные. Сначала тренировались мы, потом они уходили к другой команде. То же самое было на теории. Так что времени особо у них не было, — цитирует Салтыкова «РБ Спорт».

Осенью Салтыков вызывался в основную сборную России для участия в товарищеских матчах против олимпийской команды Египта (U23).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-salty-kov-global-naya-tsel-popast-v-osnovnuyu-sbornuyu-no-s-karpiny-m-ne-obshhalsyanikita-salty-kov-global-naya-tsel-popast-v-osnovnuyu-sbornuyu-no-s-karpiny-m-ne-obshhalsya/
Никита Самохвалов
Сборная России по футболу
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