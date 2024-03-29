Салтыков заявил, что его глобальной целью является попадание в основную сборную России

Полузащитник «Крыльев Советов» и молодежной сборной России Никита Салтыков рассказал о мечте играть в основной национальной команде.

— Прекрасно понимал, что тот вызов — это большой аванс. Хоть она и называлась национальной, по факту состояла из игроков не старше 23 лет. Я был рад поработать с тренерским штабом основной команды. После того сбора я предполагал, что буду вызываться в молодежный состав. Конечно, моя глобальная цель — это национальная сборная. Но сейчас у нас были матчи в Уругвае — хотелось по максимум помочь молодежке.

— Какие впечатления остались от работы с Карпиным?

— Мы с ним даже лично никак не успели пообщаться. Все-таки у его штаба было в подчинении 50 человек — по сути две сборные. Сначала тренировались мы, потом они уходили к другой команде. То же самое было на теории. Так что времени особо у них не было, — цитирует Салтыкова «РБ Спорт».