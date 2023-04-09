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Сборная России

Сегодня, 09:38

Самсонов расстроен отсутствием больших матчей у сборной России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Торпедо» Артем Самсонов высказался о последних соперниках сборной России.

«Наша сборная — хорошая, играем, но матчей больших нет. В Азии есть неплохие команды. Не считаю, что у них слабые или плохие сборные — тот же Узбекистан, Иран, Ирак. Это нормальные соперники, но просто хочется, чтобы мы сыграли в более высоком чемпионате — в Лиге Европы (смеется)» , — цитирует Самсонова «РБ Спорт».

В марте этого года сборная России провела две товарищеские игры — в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1), а в Санкт-Петербурге обыграла Ирак (2:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-samsonov-hochetsya-chtoby-sbornaya-rossii-sy-grala-v-lige-evropy/
Артем Самсонов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Торпедо (Москва)
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