Самсонов расстроен отсутствием больших матчей у сборной России

Защитник «Торпедо» Артем Самсонов высказался о последних соперниках сборной России.

«Наша сборная — хорошая, играем, но матчей больших нет. В Азии есть неплохие команды. Не считаю, что у них слабые или плохие сборные — тот же Узбекистан, Иран, Ирак. Это нормальные соперники, но просто хочется, чтобы мы сыграли в более высоком чемпионате — в Лиге Европы (смеется)» , — цитирует Самсонова «РБ Спорт».

В марте этого года сборная России провела две товарищеские игры — в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1), а в Санкт-Петербурге обыграла Ирак (2:0).