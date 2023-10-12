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Сегодня, 20:35

Самюэль Это'О приехал на матч сборной России против Камеруна

Микеле Антонов
Корреспондент
Самюэль Это`О.
Фото Global Look Press
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Президент Федерации футбола Камеруна, бывший нападающий «Анжи» Самюэль Это'О приехал на матч камерунской сборной против России.

Игра проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Это'О выступал за «Анжи» с августа 2011 года по август 2013 года. Он завершил карьеру в сентябре 2019 года, а в декабре 2021 года был избран президентом Федерации футбола Камеруна.

Ожидалось, что он прибудет в Москву днем в четверг, 12 октября. Он не прилетел вместе с основной камерунской делегацией из-за участия в генеральной ассамблее Федерации футбола Камеруна.

Товарищеские матчи.
12 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
1:0
Камерун
Федор Чалов и&nbsp;Венсан Абубакар. Россия обыгрывает Камерун: Пиняев попал в перекладину и штангу. Онлайн-трансляция товарищеского матча

Самюэль Это`О
Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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