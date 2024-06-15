Тренер вратарей «Краснодара»: «Сафонову нужно было раньше давать играть за сборную России, а не ставить Гильерме»

Тренер вратарей «Краснодара» Михаил Савченко в комментарии для «СЭ» назвал Матвея Сафонова преемником Игоря Акинфеева.

«Если объективно, Сафонов — преемник Акинфеева. Единственное, думаю, что Матвею нужно было раньше давать играть за сборную России. Не Гильерме ставить, а Сафонова. Но люди видели по-другому. Без претензий к их решению», — сказал Савченко «СЭ».

14 июня «Краснодар» объявил о переходе Сафонова в «ПСЖ». Французский клуб подписал контракт с 25-летним россиянином на 5 лет.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», пропустил 27 голов и провел 11 встреч на ноль.