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Сегодня, 10:15

Министр спорта Белоруссии: «Мы готовы сыграть с Россией в 2025 году»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможной товарищеской игре против сборной России.

«Игра между Россией и Белоруссией возможна! Это даже не обсуждается. Никаких проблем не будет. Теоретически мы готовы сыграть в 2025 году, все зависит от календаря сборной. Нужно, чтобы федерации обсудили это между собой», — сказал Ковальчук «СЭ».

В 2024 году сборная России провела три товарищеских матча: 21 марта россияне победили Сербию в Москве (4:0), 7 июня сыграли с Белоруссией в Минске (4:0), а 5 сентября разгромили Вьетнам в Ханое (3:0).

Сборная Белоруссии по футболу
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