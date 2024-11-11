Сборная Брунея сменила тренера перед товарищеским матчем с Россией

Бразилец Винисиус Соарес стал новым главным тренером сборной Брунея по футболу.

Ранее национальную команду возглавлял шотландский специалист Джейми Макаллистер.

«Наш новый главный тренер из Бразилии Винисиус Соарес Эутропио возглавит сборную Брунея. Ожидается, что его тренерская команда принесет новый подход и опыт, чтобы повысить результативность сборной», — говорится в заявлении сборной.

15 ноября команда Брунея, которая занимает 184-е место в рейтинге ФИФА, проведет товарищеский матч против России. Игра пройдет в Краснодаре.