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Сегодня, 21:11

Сборная Брунея сменила тренера перед товарищеским матчем с Россией

Алина Савинова
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Бразилец Винисиус Соарес стал новым главным тренером сборной Брунея по футболу.

Ранее национальную команду возглавлял шотландский специалист Джейми Макаллистер.

«Наш новый главный тренер из Бразилии Винисиус Соарес Эутропио возглавит сборную Брунея. Ожидается, что его тренерская команда принесет новый подход и опыт, чтобы повысить результативность сборной», — говорится в заявлении сборной.

Футболисты сборной России в&nbsp;матче против Сербии (4:0). 21&nbsp;марта 2024 года. Бруней привезет на игру с Россией второй состав. Почти все — непрофессионалы с другой работой

15 ноября команда Брунея, которая занимает 184-е место в рейтинге ФИФА, проведет товарищеский матч против России. Игра пройдет в Краснодаре.

Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу

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