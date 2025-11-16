Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 08:00

Сборная Чили готова пригласить Россию на ответный товарищеский матч

Микеле Антонов
Корреспондент
Алексей Батраков, Даниил Фомин и футболист сборной Чили Габриэль Суасо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В пресс-службе сборной Чили ответили на вопрос «СЭ» об ответном матче против сборной России.

В субботу, 15 ноября, сборная России уступила Чили в BetBoom товарищеском матче — 0:2. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи.

«Мы были бы очень счастливы принять Россию в Чили. Нам здесь очень комфортно, вдобавок отметим, что нас здесь очень хорошо приняли!» — сообщили «СЭ» в пресс-службе чилийской сборной.

Александр Головин против Ивана Романа в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Чили (0:2) в&nbsp;Сочи 15&nbsp;ноября.Россия проиграла впервые за четыре года. Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта и игры с Катаром в сентябре 2023 года — они не учитывались в рейтинге ФИФА).

7

  • инок

    После такого фиаско наше руководство теперь будет назначать игры только с грандами вроде Восточного Тимора и Шри-Ланки, максимум Беларусь, а то с такими соперниками вроде вас придется признать, что Валера физрук и его надо уволить.))

    16.11.2025

  • А где Субулька?

    я вчера выпил литр крепкого алкоголя, сегодня я выпил еще полтора ( под закуску и с перерывами), был на дискотеке и потратил 30к ( заказывал песни; европа, скорпы, линкин парк и мазурку( после второго литра простительная вольность ). в четыре утра я снял сауну с компанией ( мне не стыдно, потому что я до сих пор пьяный), потратил еще 120 000 ( 100 000 из них заплатил за "компанию"), после я угощал всех прохожих, а если кто не хотел, то я грубо "уговаривал". товарищи полицейскии, войдя в положение, подвезли меня до кровати ( так иногда случается), но я упрямый и поэтому заказал еще 0.5 по интернету ( стоит рядом ( от одного вида воротит:face_vomiting:)) и после всего этого я читаю, автора с исконно славянским именем Микеле, (жеванный крот), который мне рассказывает о том что кто то счастлив принять:man_facepalming:. С.Э. ты че издеваешься?. засим разрещите откланится. P.S......сам такой.

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Не надо, получим в сетку 10 мячей! Все неназначенные пенки будут назначены!

    16.11.2025

  • Nikolaevich

    Наврядли наши рулевые захотят очередного позора. Валерий Георгиевич,неужели Юра с Витей в штабе твоём не могут нормальных защитников пригласить и правильно расставить?! Нахрена такой штаб?!Если толку ноль,хоть все и заслуженные в прошлом ,но это цирк редкостный....

    16.11.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    За чьи денежки в Чили?

    16.11.2025

  • ViktorDiktor®

    Валера не готов, он на Динамо, говорят, сосредотачивается:rofl:

    16.11.2025

  • 36

    Надо ехать,Валера.Через такие матчи станем командой

    16.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Сборная России по футболу
    Сборная Чили по футболу
    Читайте также
    В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
    В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
    Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
    Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
    МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Популярное видео
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
    Газзаев: «Карпину станет легче, если он откажется от совмещения постов в сборной и «Динамо»
    Газзаев: «Тюкавин далек от оптимальной формы. Против Чили пригодился бы Воробьев»
    «Карпину пора определиться: либо сборная, либо «Динамо». Ему самому станет легче». Газзаев — о поражении от Чили
    Газзаев о поражении сборной: «Кто сказал, что Чили — слабая команда?!»
    Сборная России напомнила «Динамо». Кому идет на пользу совмещение Карпина?
    Вратарь сборной Чили считает четвертьфинал ЧМ уровнем сборной России
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя