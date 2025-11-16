Сборная Чили готова пригласить Россию на ответный товарищеский матч

В пресс-службе сборной Чили ответили на вопрос «СЭ» об ответном матче против сборной России. В субботу, 15 ноября, сборная России уступила Чили в BetBoom товарищеском матче — 0:2. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. «Мы были бы очень счастливы принять Россию в Чили. Нам здесь очень комфортно, вдобавок отметим, что нас здесь очень хорошо приняли!» — сообщили «СЭ» в пресс-службе чилийской сборной. Россия проиграла впервые за четыре года. Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта и игры с Катаром в сентябре 2023 года — они не учитывались в рейтинге ФИФА).

