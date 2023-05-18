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Сборная России

18 мая, 13:23

Сборная Ганы заинтересована в проведении товарищеского матча с Россией

Алина Савинова
Футболисты сборной Ганы на ЧМ в Катаре
Футболисты сборной Ганы.
Фото Global Look Press
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Президент Федерации футбола Ганы Курт Окрару сообщил, что не против проведения товарищеского матча со сборной России.

«Мы заинтересованы в проведении товарищеского матча между сборными Ганы и России. Пока переговоры с РФС не ведутся, но у нас есть желание организовать встречу в Гане», — приводит Sport24 слова Окрару.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА. В марте этого года россияне провели два товарищеских матча — против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-18-sbornaya-gany-khotelaby-provesti-tovarishcheskiy-match-s-natsionalnoy-komandoy-rossii
Сборная Ганы по футболу
Сборная России по футболу
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