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Сборная России

Сегодня, 17:06

Сборная Гвинеи хочет провести товарищеский матч с Россией в 2024 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Гвинейской футбольной ассоциации Сега Диалло рассказал о желании сыграть с Россией в следующем году.

«Пока у нас не было переговоров с РФС об организации товарищеского матча, но мы хотим сыграть со сборной России в следующем году. Есть возможность запланировать дату в окна на матчи сборных. Мы готовы договориться, если РФС этого захочет», — приводит слова Диало Sport24.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 12 октября. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Также национальная команда проведет товарищеский матч против Кении. Игра пройдет 16 октября в Турции на стадионе «Титаник Мардан». Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/football/news-584414-gvineya-khochet-provesti-tovarishcheskiy-match-s-rossiyey-v-2024-godu
Футбол
Сборная Гвинеи по футболу
Сборная России по футболу
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