Сборная Ирана не сможет сыграть с Россией как минимум до 2025 года

Сборная Ирана из-за плотного графика не сможет провести матч против национальной команды России как минимум до 2025 года.

«Ответный матч со сборной России невозможен в ноябре и в следующем году. Все дни для официальных и товарищеских матчей у нас заняты», — приводит Sport24 слова представителя пресс-службы Федерации футбола Ирана.

Последний раз россияне встречались с командой Ирана в рамках товарищеского матча в марте этого года. Игра завершилась вничью — 1:1.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные по футболу от участия в международных соревнованиях. В октябре российская сборная провела две товарищеские встречи: с Камеруном в Москве (1:0) и Кенией в Турции (2:2).