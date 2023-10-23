Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

23 октября, 19:19

Сборная Ирана не сможет сыграть с Россией как минимум до 2025 года

Алина Савинова
Telegram Дзен

Сборная Ирана из-за плотного графика не сможет провести матч против национальной команды России как минимум до 2025 года.

«Ответный матч со сборной России невозможен в ноябре и в следующем году. Все дни для официальных и товарищеских матчей у нас заняты», — приводит Sport24 слова представителя пресс-службы Федерации футбола Ирана.

Последний раз россияне встречались с командой Ирана в рамках товарищеского матча в марте этого года. Игра завершилась вничью — 1:1.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные по футболу от участия в международных соревнованиях. В октябре российская сборная провела две товарищеские встречи: с Камеруном в Москве (1:0) и Кенией в Турции (2:2).

Источник: https://sport24.ru/football/news-589506-sbornaya-irana-ne-smozhet-provesti-otvetnyy-tovarishcheskiy-match-s-rossiyey-kak-minimum-do-2025-goda
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
7
Обсудить
Читайте также
Ислам Махачев оплатил обед тренеру Волкановски, хотя тот называл самбо фейком
Скоро Овечкин побьет рекорд Гретцки? До достижения — всего один гол
Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 15%
Пушилин рассказал о состоянии Царёва после покушения
«РИА Новости»: батальон добровольцев из бывших солдат ВСУ влился в состав ВС РФ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
В панике вокруг «олимпийских клопов» обвинили Россию. Есть ли для этого основания?
Матыцин заявил, что Россия продолжит выполнять обязанности по финансированию ВАДА
Дюков — о положении российского футбола: «Одним словом точно не смогу оценить»
Дюков: «УЕФА предпринимает попытки, которые направлены на допуск наших юношеских команд»
Дюков сообщил, что УЕФА не нашел технического решения для включении России в группы на юношеский ЧЕ
Дюков оценил идею интеграции белорусских клубов в чемпионат России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алаев рассказал, что не верит в исполнение решения УЕФА о допуске команд России до 17 лет

Газзаев — о возможных матчах сборной против Сенегала и Занзибара: «Надо играть, но хочется, чтобы уровень соперников был выше»