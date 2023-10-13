Сборная Камеруна готова провести у себя ответный товарищеский матч с Россией

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан заявил, что сборная будет готова организовать у себя ответный товарищеский матч с Россией.

«Хороший матч и отличная организация! Только жаль, что наша команда проиграла, но приемом в России мы довольны. Возможен ли ответный матч в Камеруне? Конечно», — приводит слова Джунана Sport24.

12 октября сборная России обыграла Камерун со счетом 1:0. Матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Следующую игру российская команда проведет 16 октября против Кении в Турции.