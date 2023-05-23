Сборная Камеруна отказалась от товарищеского матча с Россией

По информации «СЭ», сборная Камеруна отказалась от товарищеского матча с Россией, который должен был пройти в июне.

Правительство африканской страны запретило национальной команде играть против россиян.

Планировалось, что матч Россия — Камерун состоится 15 июня, игра должна была пройти на стадионе «Лужники».

Сборная России дважды в истории играла с Камеруном: в 1994 году на чемпионате мира россияне разгромили африканцев со счетом 6:1, в 2011 году товарищеский матч команд завершился вничью — 0:0.