Сборная Колумбии не сможет сыграть с Россией в 2025 году

Президент Федерации футбола Колумбии Рамон Хесурун ответил на вопрос о возможности проведения национальной командой страны товарищеского матча против сборной России.

«Мы бы хотели сыграть, но нам никто этого не предложил. На 2025 год у нас уже запланированы соперники, поэтому матч с Россией невозможен. Будем рассматривать предложения на следующий год», — цитирует Хесуруна Sport24.

Ранее в РФС сообщили о договоренности по товарищеской игре с Белоруссией в 2025 году. В 2024 году сборная России провела 5 матчей, победив в каждом из них.