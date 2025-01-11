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Сегодня, 16:45

Сборная Колумбии не сможет сыграть с Россией в 2025 году

Владислав Маслов
Корреспондент
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Президент Федерации футбола Колумбии Рамон Хесурун ответил на вопрос о возможности проведения национальной командой страны товарищеского матча против сборной России.

«Мы бы хотели сыграть, но нам никто этого не предложил. На 2025 год у нас уже запланированы соперники, поэтому матч с Россией невозможен. Будем рассматривать предложения на следующий год», — цитирует Хесуруна Sport24.

Ранее в РФС сообщили о договоренности по товарищеской игре с Белоруссией в 2025 году. В 2024 году сборная России провела 5 матчей, победив в каждом из них.

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Источник: Sport24
Сборная Колумбии по футболу
Сборная России по футболу
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