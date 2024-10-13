Сборная Кубы хочет провести реванш против России после 0:8 в первом матче

Директор по развитию Кубинской ассоциации футбола Хосе Юлиер Эрранс заявил о намерении организации договориться с РФС о проведении еще одного товарищеского матча между сборными Кубы и России.

Команды встречались в ноябре 2023 года в Волгограде. В этом матче россияне разгромили кубинцев со счетом 8:0.

«Мы бы хотели сыграть со сборной России ответный матч. Игра будет возможна на Кубе в следующем году. Постараемся провести этот товарищеский матч в официальные даты ФИФА», — цитирует Эрранса Sport24.

Ранее РФС не смог договориться о проведении сборной России товарищеских матчей в октябрьскую международную паузу. В итоге сбор российской команды продлился только четыре дня, после чего футболисты отбыли в расположение клубов.

По информации «СЭ», соперниками национальной команды России в ноябре могут стать Бруней и Сирия.