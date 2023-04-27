Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:14

Сборная Кыргызстана готова сыграть товарищеский матч с командой России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

В пресс-службе Кыргызского футбольного союза сообщили, что сборные России и Кыргызстана могут провести товарищеский матч.

«Сборная Кыргызстана готова сыграть товарищеский матч с командой России даже на территории РФ. КФС и РФС заинтересованы в сотрудничестве, но на данный момент вопрос о проведении товарищеского матча между национальными командами России и Кыргызстана этой осенью на повестке не стоит», — приводит заявлении пресс-службы Кыргызского футбольного союза Sport24.

В конце марта сборная России провела последние товарищеские матчи — сыграла вничью с Ираном (1:1) и победила Ирак (2:0).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-27-sbornaya-kyrgyzstana-gotova-sygrat-tovarishcheskiy-match-s-komandoy-rossii-dazhe-na-territorii-rf
Футбол
Сборная России по футболу
1
Обсудить
Читайте также
Непомнящий буквально заставил Дина победить себя. Мнение Карякина
Украина может выйти в группу «А» на ЧМ. Обыгравший ее Китай снова опозорился
В США предложили способ решения конфликта на Украине
Один человек пострадал в результате взрыва в Мелитополе
Сербский доброволец назвал издевательства над русскими идеологией ВСУ
Штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции и технику ВСУ
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: матчи с Ираном и Ираком
Тюкавин расстроен отказом РФС от чемпионата ЦАФА: «Обидно. Жалко, что не сыграем»
В ЦАФА сообщили, что сборная России не сможет принять участие в турнирах под эгидой организации в 2023 году
Ари назвал участие сборной России в турнире ЦАФА возможностью для развития
В Федерации футбола Ирана сообщили, что все участники ЦАФА выступают за участие России в турнире
Захарова назвала футбольную команду, за которую болеет
Аршавин: «В сборной сейчас все равно не все сильнейшие»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатьев рассказал об отчете Карпина для РФС по сборной России