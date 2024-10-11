Сборная Пакистана откажется от сбора в ноябре, если матч с Россией не состоится

Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил «СЭ», что национальная команда не станет проводить сбор в ноябре, если не состоится матч против России.

«Сборная Пакистана не будет проводить тренировочный сбор в октябре и ноябре, если матч против России не состоится в ноябре», — сказал Яшал «СЭ».

В среду, 9 октября, стало известно, что матч сборных России и Пакистана в международную паузу в октябре не состоится. При этом РФС близок к завершению переговоров по товарищеским играм в ноябре, о соперниках будет объявлено после подписания договоров о проведении матчей. Как сообщал «СЭ» 2 сентября, одним из них должна стать Сирия.