Сборная Польши отказалась играть с российскими футболистами до окончания СВО

Пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуб Квятковский заявил, что национальные команды не будут играть с россиянами до окончания специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Наша позиция понятна. Мы не собираемся принимать участие ни в каких матчах против российских команд — юношеских или взрослых, пока не завершится конфликт на Украине», — приводит слова Квятковского РИА «Новости».

26 сентября, исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд.

Российские сборные должны будут проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

Все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца зимы 2022 года. Это решение продолжает действовать.