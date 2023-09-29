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Сборная России

Сегодня, 16:03

Сборная Польши отказалась играть с российскими футболистами до окончания СВО

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Сборная Польши по футболу.
Фото Reuters
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Пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуб Квятковский заявил, что национальные команды не будут играть с россиянами до окончания специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Наша позиция понятна. Мы не собираемся принимать участие ни в каких матчах против российских команд — юношеских или взрослых, пока не завершится конфликт на Украине», — приводит слова Квятковского РИА «Новости».

26 сентября, исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд.

Российские сборные должны будут проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

Все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца зимы 2022 года. Это решение продолжает действовать.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230929/polsha-1899484316.html
Футбол
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
УЕФА
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