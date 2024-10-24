Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:06

Сборная России 15 ноября сыграет с Брунеем в Краснодаре

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сборная России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Сборная России проведет товарищеский матч против Брунея в ноябре, сообщается на официальном сайте РФС.

Игра состоится 15 ноября на стадионе «Краснодар». Начало — в 19.00 по московскому времени.

11 октября «СЭ» сообщал, что сборная Брунея сыграет с Россией в ноябре. Другим соперником команды Валерия Карпина должна стать сборная Сирии.

Бруней занимает 183-е место в рейтинге сборных ФИФА. В 2024 году команда провела 8 матчей, в которых одержала 5 побед, дважды уступила и 1 раз сыграла вничью.

В последний раз национальная команда играла в России 21 марта — сборная разгромила Сербию (4:0). Краснодар примет матч сборной России впервые с 2017 года.

Ранее РФС не смог договориться о проведении сборной России товарищеских матчей в октябрьскую международную паузу. Соперником россиян могла стать команда Пакистана, однако местная федерация футбола отказалась от проведения матча.

Источник: РФС
Футбол
РФС
Сборная России по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского
Канадский нападающий «Динамо» Пакетт получил российское гражданство
Стало известно, сколько Станкович переплатил за Абену. Что происходит в «Спартаке»
Миралем Пьянич надеется, что ФИФА скоро вернет Россию на международные турниры
Чем Молдавия заплатит за евроинтеграцию. Разбор
ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
Материалы сюжета Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Сборная России сыграет с Брунеем в Краснодаре, где закрыт аэропорт. Почему не Сочи?
В РФС объяснили, почему матч сборной России против Брунея пройдет в Краснодаре
РФС подписал соглашение с Сирией о проведении товарищеского матча
Пьянич выступил за проведение матча между Боснией и Россией
Пьянич: «Приношу извинения, если мои слова о России кого-то задели»
Аршавин: «Уверен, на матч сборной с легионерами РПЛ придет полный стадион»
Сегодня
Вчера
Неделя