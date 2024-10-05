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Сегодня, 13:24

Пакистан отказался играть со сборной России в октябре, матч может пройти в ноябре

Сборная Пакистана по футболу отказалась играть с Россией в октябре
Сборная России по футболу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал рассказал, что национальная команда не готова сыграть со сборной России в октябре.

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По словам Яшала, эта встреча может состояться в ноябре.

«23 сентября мы получили приглашение от РФС провести товарищеский матч со сборной России. Но учитывая, что нужно провести определенную подготовку, собрать команду и официальных лиц, решить логистические вопросы, Федерация футбола Пакистана попросила перенести игру на ноябрь. Многие футболисты находятся в разных странах, поэтому требуется время. Мы физически не успели бы в отрезок до 11 октября — даты, в которую предлагалось сыграть.
Мы направили ответ в РФС, что готовы провести матч в ноябре. Но до сих пор ответа не пришло. Как только мы получим ответ, начнем готовиться. Все зависит от ответа из РФС», — приводит «РБ Спорт» слова Яшала.

Как ранее сообщал «СЭ», октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.

По данным «СЭ», РФС уже имеет договоренности о проведении двух товарищеских матчей в ноябрьскую международную паузу. Одним из соперников с высокой долей вероятности станет сборная Сирии. Оба матча в ноябре планируется провести в России — в Санкт-Петербурге и Сочи. Альтернативой Сочи является Волгоград.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Сборная России по футболу

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