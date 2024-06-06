Сборная России может провести матч с Венгрией в 2025 году

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация ведет переговоры с Венгерской футбольной федерацией о проведении товарищеского матча между национальными командами в 2025 году.

«Проведение матчей мы обсуждаем с руководством федераций, а не с министерствами. Есть обсуждение с венгерской федерацией потенциального матча мужских команд. В этом году вряд ли такая игра состоится, нет окна. В следующем году это возможно», — приводит слова Дюкова ТАСС.

В пятницу, 7 июня, в Минске состоится контрольный поединок между сборными России и Белоруссии. Ранее сообщалось, что на местном стадионе «Динамо» ожидается аншлаг.

Сборная России отстранена от всех международных турниров по решению ФИФА с февраля 2022 года.