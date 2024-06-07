Сборная России может провести ответный матч с Белоруссией

Глава Федерации футбола Белоруссии Николай Шерстнев сообщил, что в пятницу организация достигнет предварительной договоренности с РФС по поводу ответной встречи национальных команд в России.

7 июня российская и белорусская сборные проводят товарищеский матч на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске.

«На перспективы такого матча смотрю положительно. Думаю, мы сегодня окончательно найдем решение и будет известно время проведения. Сегодня будет достигнута предварительная договоренность, мы эту тему обсуждаем», — приводит РИА Новости слова Шерстнева.

Сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнований решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) из-за ситуации на Украине.

До этого Россия и Белоруссия играли друг против друга 9 лет назад — 7 июня 2015 года. Тогда российская сборная под руководством Фабио Капелло в товарищеском матче обыграла Белоруссию (4:2).