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Сборная России

Сегодня, 10:32

Сборная России может провести пять товарищеских матчей в 2023 году

Иван Торопцев
Корреспондент
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сборная России может провести пять товарищеских матчей в 2023 году, сообщает ТАСС со ссылкой на календарный план спортивных мероприятий Российского футбольного союза (РФС).

Согласно плану, на этот год у национальной команды запланированы пять учебно-тренировочных сборов и пять товарищеских встреч. Предварительные сроки, в которые могут состояться игры — с 25 по 28 марта, с 17 по 20 июня, с 31 августа по 8 сентября, с 15 по 18 октября и с 19 по 22 ноября.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах. После этого отстранения команда провела три товарищеских матча: против Киргизии (24 сентября 2022 года, 2:1), Таджикистана (17 ноября 2022 года, 0:0) и Узбекистана (20 ноября 2022 года, 0:0).

10 января CAS окончательно отклонил апелляцию РФС на решение ФИФА отстранить российские команды от международных соревнований.

11 января генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о переговорах с иностранными сборными по поводу возможных товарищеских матчей с командой России.

Офис РФС. В CAS объяснили, почему отклонили апелляции России. Что это означает?

Источник: https://tass.ru/sport/16799081

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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